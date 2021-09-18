В ночь на субботу, 18 сентября, в районе Михайловской площади Одессы разборки между двумя компаниями молодых людей закончилась поножовщиной.

Об этом сообщают местные каналы в Telegram, прикрепляя видео кровавого инцидента, передает Страна.ua.

— В районе Михайловской площади прошлой ночью случилась ужасная резня между двумя компаниями, пострадавшие в тяжелом состоянии доставлены в 10 больницу, — указано в публикации.

На опубликованном видео несколько молодых людей с ножевыми ранениями лежат на тротуаре. Судя по всему, инцидент произошел поздно ночью.

— Одна компания подростков сцепилась с другой на детской площадке. Предлог — одни сделали другим замечание из-за разбитых бутылок на площадке. Те, кому сделали замечание, полезли в драку, — рассказал источник в полиции.

Также удалось выяснить, что подозреваемому в нападении на троих парней, 17 лет. Его уже задержали правоохранители.

Ранее сообщалось, что на стройке в Николаевской области рабочий зарезал ножом коллегу.