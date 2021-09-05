В Николаевской области на стройке по подозрению в убийстве коллеги задержали 24-летнего мужчину, при это выяснилось, что н находится под следствием на территории Приднестровья за совершение хулиганства и военных преступлений.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Полиция выяснила, что между мужчинами, которые выполняли строительные работы, во время застолья произошла ссора, в ходе которой злоумышленник ударил ножом знакомого в область шеи. От полученных травм 28-летний потерпевший скончался.

— Чтобы скрыть следы преступления, мужчина замотал тело в полиэтиленовую пленку, однако избавиться не успел — заснул из-за чрезмерного количества выпитого спиртного. О том, что произошло, хозяину дома сообщил охранник, — сказано в сообщении.

По данному факту следователи начали уголовное производство по част 1 статьи 115 УК «Умышленное убийство» и проводят расследование. Санкция статьи предусматривает до 15 лет заключения.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении.

Ранее в Ингульском районе Николаева двое злоумышленников избили и ограбили мужчину. Приятельница пострадавшего рассказала полиции, что преступники забрали и её вещи.