Правоохранительные органы Украины сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины гражданину Российской Федерации, руководителю частной российской военной компании «Вагнер» Дмитрию Уткину.

Об этом пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины сообщила в четверг утром.

— Гражданину Российской Федерации — руководителю частной военной компании «Вагнер» поставлено в известность о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в пособничестве ведения агрессивной войны (ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 статьи 437 УК Украины, — говорится в заявлении.

По данным следствия, с июля 2014 по март 2015 года руководитель ППК «Вагнер» по предварительному сговору с чиновниками Вооруженных Сил РФ и под их контролем руководил подчиненными ему подразделениями боевиков на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и координировал их действия. Они совместно с подразделениями регулярных войск РФ и незаконных вооруженных формирований вели боевые действия против вооруженных сил Украины, в результате чего нарушили территориальную целостность нашего государства, оккупировав часть его территории.

В частности, в январе-феврале 2014 года его подразделения вели интенсивные боевые действия против подразделений сил АТО на Дебальцевском направлении. Во время этих военных действий руководитель ПИК «Вагнер» непосредственно подчинялся командующему Вторым армейским корпусом генерал-лейтенанту ВС РФ.

Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск. Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется Главным следственным управлением СБУ. Проводится комплекс необходимых следователей и других процессуальных действий.

Напомним, что трехсторонняя контактная группа 22 декабря договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Украинская сторона приветствует это решение ТКГ.