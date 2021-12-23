В оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв, осколками посекло мирного жителя. Артиллерийских или минометных обстрелов в этот момент не фиксировали.

Об этом пишет Depo, ссылаясь на слова очевидцев.

По данным издания, мужчину в тяжелом состоянии оперируют в местной больнице.

— Мужчина получил травму на пути на работу, когда шел из Александровки в Донецк. Произошел взрыв, он получил десять осколочных ранений и сейчас без сознания. При этом обстрела не было, — передают свидетели.

Как сообщалось, разведка выяснила, что корпуса «Л/ДНР» приведены в боевую готовность.