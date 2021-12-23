В оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв, осколками посекло мирного жителя. Артиллерийских или минометных обстрелов в этот момент не фиксировали.
Об этом пишет Depo, ссылаясь на слова очевидцев.
По данным издания, мужчину в тяжелом состоянии оперируют в местной больнице.
— Мужчина получил травму на пути на работу, когда шел из Александровки в Донецк. Произошел взрыв, он получил десять осколочных ранений и сейчас без сознания. При этом обстрела не было, — передают свидетели.
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В оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв, осколками посекло мирного жителя. Артиллерийских или минометных обстрелов в этот момент не фиксировали.
Об этом пишет Depo, ссылаясь на слова очевидцев.
По данным издания, мужчину в тяжелом состоянии оперируют в местной больнице.
— Мужчина получил травму на пути на работу, когда шел из Александровки в Донецк. Произошел взрыв, он получил десять осколочных ранений и сейчас без сознания. При этом обстрела не было, — передают свидетели.
Как сообщалось, разведка выяснила, что корпуса «Л/ДНР» приведены в боевую готовность.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак