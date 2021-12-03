Главное управление разведки Минобороны докладывает, что боевики на Донбассе пришли в движение и проводят ротацию личного состава оккупационных корпусов.

Об этом сообщили в разведке.

В ГУР рапортуют, что боевая подготовка сепаратистов началась с первым днем зимы, а уже сейчас они подготовлены к наступлению.

— В рамках указанного периода войсками «неприятеля» проводятся мероприятия недели боевой готовности с отработкой приведения соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК в высшие степени боевой готовности. В то же время на отдельных направлениях противник ротирует подразделения на передовых позициях и проводит интенсивную подготовку артиллерийских и минометных расчетов к обстрелам позиций Объединенных сил, — уточняют в главном управлении.

Напомним, украинская разведка анализирует все сценарии по поводу возможного широкомасштабного вторжения РФ. Вероятным временем достижение готовности России к эскалации может быть конец января.