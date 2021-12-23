В Тернопольской области на территории одного из домохозяйств был обнаружен мертвым мужчина. Его тело нашли знакомые.
Человек скончался от переохлаждения, сообщает пресс-служба ГСЧС
38-летнего мужчину нашли в селе Горошова Мельница Чортковского района.
— По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы установлено, что причина смерти – общее переохлаждение организма, — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в регионе с начала 2021 года в результате переохлаждения погибли семь человек, получили травмы 38.
Напомним, две женщины замерзли насмерть в Альпах на высоте более четырех тысяч метров в области Валле-д'Аоста, на северо-западе Италии.
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В Тернопольской области на территории одного из домохозяйств был обнаружен мертвым мужчина. Его тело нашли знакомые.
Человек скончался от переохлаждения, сообщает пресс-служба ГСЧС
38-летнего мужчину нашли в селе Горошова Мельница Чортковского района.
— По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы установлено, что причина смерти – общее переохлаждение организма, — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в регионе с начала 2021 года в результате переохлаждения погибли семь человек, получили травмы 38.
Напомним, две женщины замерзли насмерть в Альпах на высоте более четырех тысяч метров в области Валле-д'Аоста, на северо-западе Италии.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
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|
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