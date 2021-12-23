Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа обнаружила, что в Каменномостовской ТГ неизвестные спилили деревья в лесополосе.
Об этом сообщается на странице экоинспекции в Facebook.
Указано, что в полезащитной лесной полосе уничтожили 14 деревьев ореха.
— Такими действиями нарушены требования статьи 69 Лесного Кодекса Украины и статьи 40 Закона Украины «Об охране окружающей природной среды», — указано в публикации.
Общий размер ущерба, причиненного окружающей среде, составляет 404 тысячи 142 гривен.
— Поскольку в действиях неустановленных лиц усматриваются признаки уголовных правонарушений, предусмотренных частями 1 и 4 статьи 246 Уголовного Кодекса Украины, инспекцией направлены заявления о преступлении в Первомайский отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, — добавили в экоинспекции.
Ранее сообщалось, что в Первомайском районе Николаевской области сотрудники полиции разоблачили группировку «черных лесорубов», которые наладили незаконную вырубку деревьев породы «дуб», «ясень» и «акация».
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Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа обнаружила, что в Каменномостовской ТГ неизвестные спилили деревья в лесополосе.
Об этом сообщается на странице экоинспекции в Facebook.
Указано, что в полезащитной лесной полосе уничтожили 14 деревьев ореха.
— Такими действиями нарушены требования статьи 69 Лесного Кодекса Украины и статьи 40 Закона Украины «Об охране окружающей природной среды», — указано в публикации.
Общий размер ущерба, причиненного окружающей среде, составляет 404 тысячи 142 гривен.
— Поскольку в действиях неустановленных лиц усматриваются признаки уголовных правонарушений, предусмотренных частями 1 и 4 статьи 246 Уголовного Кодекса Украины, инспекцией направлены заявления о преступлении в Первомайский отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, — добавили в экоинспекции.
Ранее сообщалось, что в Первомайском районе Николаевской области сотрудники полиции разоблачили группировку «черных лесорубов», которые наладили незаконную вырубку деревьев породы «дуб», «ясень» и «акация».
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак