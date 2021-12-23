Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа обнаружила, что в Каменномостовской ТГ неизвестные спилили деревья в лесополосе.

Об этом сообщается на странице экоинспекции в Facebook.

Указано, что в полезащитной лесной полосе уничтожили 14 деревьев ореха.

— Такими действиями нарушены требования статьи 69 Лесного Кодекса Украины и статьи 40 Закона Украины «Об охране окружающей природной среды», — указано в публикации.

Общий размер ущерба, причиненного окружающей среде, составляет 404 тысячи 142 гривен.

— Поскольку в действиях неустановленных лиц усматриваются признаки уголовных правонарушений, предусмотренных частями 1 и 4 статьи 246 Уголовного Кодекса Украины, инспекцией направлены заявления о преступлении в Первомайский отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, — добавили в экоинспекции.

Ранее сообщалось, что в Первомайском районе Николаевской области сотрудники полиции разоблачили группировку «черных лесорубов», которые наладили незаконную вырубку деревьев породы «дуб», «ясень» и «акация».