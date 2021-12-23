В Первомайском районе Николаевской области сотрудники полиции разоблачили группировку «черных лесорубов», которые наладили незаконную вырубку деревьев породы «дуб», «ясень» и «акация».

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Сообщается, что окружающей среде причинен ущерб в размере двух миллионов гривен.

— В настоящее время полицейские доказали причастность злоумышленников к совершению восьми таких преступлений в двух общинах района. Вскоре троим подозреваемым будут выбирать меру пресечения, в отношении других трех злоумышленников — решается вопрос объявления о подозрении. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы, — сказано в сообщении.

По указанным фактам следователи начали досудебное расследование по статье 246 УК Украины.

Ранее в Новоодесском районе Николаевской области поймали браконьеров на незаконной рубке сосен.