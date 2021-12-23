В Первомайском районе Николаевской области сотрудники полиции разоблачили группировку «черных лесорубов», которые наладили незаконную вырубку деревьев породы «дуб», «ясень» и «акация».
Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.
Сообщается, что окружающей среде причинен ущерб в размере двух миллионов гривен.
— В настоящее время полицейские доказали причастность злоумышленников к совершению восьми таких преступлений в двух общинах района. Вскоре троим подозреваемым будут выбирать меру пресечения, в отношении других трех злоумышленников — решается вопрос объявления о подозрении. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы, — сказано в сообщении.
По указанным фактам следователи начали досудебное расследование по статье 246 УК Украины.
Ранее в Новоодесском районе Николаевской области поймали браконьеров на незаконной рубке сосен.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак
В Первомайском районе Николаевской области сотрудники полиции разоблачили группировку «черных лесорубов», которые наладили незаконную вырубку деревьев породы «дуб», «ясень» и «акация».
Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.
Сообщается, что окружающей среде причинен ущерб в размере двух миллионов гривен.
— В настоящее время полицейские доказали причастность злоумышленников к совершению восьми таких преступлений в двух общинах района. Вскоре троим подозреваемым будут выбирать меру пресечения, в отношении других трех злоумышленников — решается вопрос объявления о подозрении. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы, — сказано в сообщении.
По указанным фактам следователи начали досудебное расследование по статье 246 УК Украины.
Ранее в Новоодесском районе Николаевской области поймали браконьеров на незаконной рубке сосен.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак