В Новоодесском районе Николаевской области поймали браконьеров на незаконной рубке сосен.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

«Черных» лесорубов поймали на «горячем» полицейские во время совместного рейда с инспекторами по охране окружающей среды. Нарушители переправлялись по реке на лодке, груженной 11 соснами. Разрешительных документов на хвойные деревья у них не было. Ущерб оценили в сумму больше 30 тысяч гривен.

Полицейские составили админпротокол, также решается вопрос о привлечении злоумышленников к уголовной ответственности.

Напомним, летом на Кинбурнском полуострове сотрудники Николаевского рыбоохранного патруля, пограничники и представители Очаковскогой МРВ УСБУ в Николаевской области поймали двух браконьеров, которые оказались правоохранителями.