Сотрудники СБУ заблокировали канал ввоза и сбыта фейковых лекарств для онкобольных, «бизнес» организовали выходцы из Луганска.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, злоумышленники около года незаконно ввозили товар в Украину из-за границы. Поддельные лекарства они маскировали под продукцию известных производителей. Среди товара была и запрещеная продукция производства РФ и Республики Беларусь.

Онкопрепараты доставляли международными рейсовыми автобусами и самолетами. Склады для их хранения делки арендовали в Киеве. А далее поддельные лекарства продавали больным через онлайн-аптеки.

СБУ провела обыски на складах и по месту жительства злоумышленников. У них нашли и изъяли фейковые медпрепараты на 1 миллион гривен, наличные, компьютеры, телефоны, банковские карты.

Одному из злоумышленников уже объявили подозрение. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска на территории «Первомайского специализированного карьера» в селе Мигия на Николаевщине обнаружили незаконный асфальтный завод.