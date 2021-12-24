Вечером в четверг, 23 декабря, в селе Раздольное Херсонское области двое детей утонули в пруду. Тело одного ребенка достали спасатели.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что 23 декабря в 21:10 в ГСЧС поступила информация, что в селе Раздольное Каховского района исчезли два ребенка 2013 года рождения. По информации Нацполиции, они могли утонуть в местном пруду, играя на тонком льду.
Подразделениями ГСЧС тело одного ребенка было найдено и изъято из пруда. Поиски второго ребенка продолжаются.
От ГСЧС привлечены 4 человека и 2 единицы техники (в том числе 1 лодка).
Напомним, летом в Первомайске утонула 4-летняя девочка.
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Вечером в четверг, 23 декабря, в селе Раздольное Херсонское области двое детей утонули в пруду. Тело одного ребенка достали спасатели.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что 23 декабря в 21:10 в ГСЧС поступила информация, что в селе Раздольное Каховского района исчезли два ребенка 2013 года рождения. По информации Нацполиции, они могли утонуть в местном пруду, играя на тонком льду.
Подразделениями ГСЧС тело одного ребенка было найдено и изъято из пруда. Поиски второго ребенка продолжаются.
От ГСЧС привлечены 4 человека и 2 единицы техники (в том числе 1 лодка).
Напомним, летом в Первомайске утонула 4-летняя девочка.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
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|
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