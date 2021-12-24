В Николаевской области сотрудники ГБР разоблачили работника Арбузинской исправительной колонии, которые проносили на территории учреждений наркотики.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В сообщении сказано, что помощник начальника Арбузинской исправительной колонии №83 во время дежурств проносил на работу наркотические вещества в личных вещах или еде, а потом делал «закладки» для осужденных.

Подозреваемый отстранен от должности и находится под домашним арестом.

Ему грозит лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Ранее в Николаеве правоохранители разоблачили группу лиц, которые изготовляли и продавали наркотические и психотропные вещества.