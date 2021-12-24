В Николаевской области сотрудники ГБР разоблачили работника Арбузинской исправительной колонии, которые проносили на территории учреждений наркотики.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
В сообщении сказано, что помощник начальника Арбузинской исправительной колонии №83 во время дежурств проносил на работу наркотические вещества в личных вещах или еде, а потом делал «закладки» для осужденных.
Подозреваемый отстранен от должности и находится под домашним арестом.
Ему грозит лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
Ранее в Николаеве правоохранители разоблачили группу лиц, которые изготовляли и продавали наркотические и психотропные вещества.
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В Николаевской области сотрудники ГБР разоблачили работника Арбузинской исправительной колонии, которые проносили на территории учреждений наркотики.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
В сообщении сказано, что помощник начальника Арбузинской исправительной колонии №83 во время дежурств проносил на работу наркотические вещества в личных вещах или еде, а потом делал «закладки» для осужденных.
Подозреваемый отстранен от должности и находится под домашним арестом.
Ему грозит лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
Ранее в Николаеве правоохранители разоблачили группу лиц, которые изготовляли и продавали наркотические и психотропные вещества.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак