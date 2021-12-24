Российская ФСБ сообщает о задержании в Воронежской области российского военного, якобы, завербованного украинской военной разведкой. Военнослужащий арестован по подозрению в госизмене.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

— По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК России «Государственная измена», задержан военнослужащий Западного военного округа. Воронежским гарнизонным военным судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, — сообщила пресс-служба ФСБ.

По данным спецслужбы, задержанный «осуществлял сбор сведений о деятельности Вооруженных сил РФ, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства». В спецслужбе не сообщили других подробностей спецоперации, а также не раскрыли личность задержанного.

В России наказание по статье о госизмене предусматривает от 12 до 20 лет колонии.

Напомним, этим летом ФСБ задержала в Туле гражданина Украины и обвинила его в собирании сведений, составляющих государственную тайну.