У Вселенского патриарха Варфоломея в результате проведения планового диагностического тестирования обнаружен коронавирус.

Об этом сообщает в пятницу греческое агентство церковных новостей Romfea.

— Его Святейшество, который полностью вакцинирован, пока проявляет легкие симптомы, но его общее состояние хорошее, — сказано в сообщении.

Отмечается, что после постановки диагноза Варфоломей посетил Центральную больницу Стамбула для дальнейшего профилактического осмотра.

Вселенский Патриарх поблагодарил всех, кто заботится о его здоровье, и призвал всех, кто еще не прошел вакцинацию, пройти ее.

Напомним, в ноябре Патриарха Варфоломея прооперировали в Нью-Йорке. Ему имплантировали стент.