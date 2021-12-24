У Вселенского патриарха Варфоломея в результате проведения планового диагностического тестирования обнаружен коронавирус.
Об этом сообщает в пятницу греческое агентство церковных новостей Romfea.
— Его Святейшество, который полностью вакцинирован, пока проявляет легкие симптомы, но его общее состояние хорошее, — сказано в сообщении.
Отмечается, что после постановки диагноза Варфоломей посетил Центральную больницу Стамбула для дальнейшего профилактического осмотра.
Вселенский Патриарх поблагодарил всех, кто заботится о его здоровье, и призвал всех, кто еще не прошел вакцинацию, пройти ее.
Напомним, в ноябре Патриарха Варфоломея прооперировали в Нью-Йорке. Ему имплантировали стент.
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У Вселенского патриарха Варфоломея в результате проведения планового диагностического тестирования обнаружен коронавирус.
Об этом сообщает в пятницу греческое агентство церковных новостей Romfea.
— Его Святейшество, который полностью вакцинирован, пока проявляет легкие симптомы, но его общее состояние хорошее, — сказано в сообщении.
Отмечается, что после постановки диагноза Варфоломей посетил Центральную больницу Стамбула для дальнейшего профилактического осмотра.
Вселенский Патриарх поблагодарил всех, кто заботится о его здоровье, и призвал всех, кто еще не прошел вакцинацию, пройти ее.
Напомним, в ноябре Патриарха Варфоломея прооперировали в Нью-Йорке. Ему имплантировали стент.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
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