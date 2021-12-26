В ночь на 25 декабря в микрорайоне Николаева Варваровка горела пекарня.
Об этом сообщили в ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
Сообщение о пожаре по улице Очаковской поступило 25 декабря в 00:28. К месту вызова были направлены дежурные караулы трех пожарно-спасательных частей и смена оперативно-координационного центра.
По прибытию выяснилось, что огнем охвачена крыша сооружения, была угроза распространения пламени на все здание.
Пожар ликвидировали в 02:32 на площади 50 м2. Удалось спасти от уничтожения здание пекарни.
Всего к тушению привлекались четыре единицы техники и 18 человек ГСЧС. Дополнительно на месте работали сотрудники полиции и работники АО «Николаевоблэнерго». Причина возгорания устанавливается.
Напомним, ночью 23 декабря в Николаеве горел жилкоп, сосед хозяйки дома спас ее из огня.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак
В ночь на 25 декабря в микрорайоне Николаева Варваровка горела пекарня.
Об этом сообщили в ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
Сообщение о пожаре по улице Очаковской поступило 25 декабря в 00:28. К месту вызова были направлены дежурные караулы трех пожарно-спасательных частей и смена оперативно-координационного центра.
По прибытию выяснилось, что огнем охвачена крыша сооружения, была угроза распространения пламени на все здание.
Пожар ликвидировали в 02:32 на площади 50 м2. Удалось спасти от уничтожения здание пекарни.
Всего к тушению привлекались четыре единицы техники и 18 человек ГСЧС. Дополнительно на месте работали сотрудники полиции и работники АО «Николаевоблэнерго». Причина возгорания устанавливается.
Напомним, ночью 23 декабря в Николаеве горел жилкоп, сосед хозяйки дома спас ее из огня.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак