В ночь на 25 декабря в микрорайоне Николаева Варваровка горела пекарня.

Об этом сообщили в ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Сообщение о пожаре по улице Очаковской поступило 25 декабря в 00:28. К месту вызова были направлены дежурные караулы трех пожарно-спасательных частей и смена оперативно-координационного центра.

По прибытию выяснилось, что огнем охвачена крыша сооружения, была угроза распространения пламени на все здание.

Пожар ликвидировали в 02:32 на площади 50 м2. Удалось спасти от уничтожения здание пекарни.

Всего к тушению привлекались четыре единицы техники и 18 человек ГСЧС. Дополнительно на месте работали сотрудники полиции и работники АО «Николаевоблэнерго». Причина возгорания устанавливается.

Напомним, ночью 23 декабря в Николаеве горел жилкоп, сосед хозяйки дома спас ее из огня.