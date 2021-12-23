Ночью, 23 декабря, в Николаеве горел жилкоп, сосед хозяйки дома спас ее из огня.
Об этом уведомляет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
В 03:34 на спецлинию «101» поступило сообщение о пожаре жилья в доме типа «жилкоп» на улице Даля в Николаеве. На место направили дежурный караул 3 ГПСЧ 2 государственного пожарно-спасательного отряда и дежурную смену оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
По прибытию выяснилось, что сосед вывел из задымленного помещения женщину 1941 года рождения. Бригада «скорой» госпитализировала ее в медучреждение с предварительным диагнозом отравление продуктами горения. Пожарные ликвидировали пожар на площади 30 квадратных метров в 05:44.
Напомним, 19 декабря в Новой Одессе Николаевской области при пожаре жилого дома на улице Сиваченко погибла женщина.
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Ночью, 23 декабря, в Николаеве горел жилкоп, сосед хозяйки дома спас ее из огня.
Об этом уведомляет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
В 03:34 на спецлинию «101» поступило сообщение о пожаре жилья в доме типа «жилкоп» на улице Даля в Николаеве. На место направили дежурный караул 3 ГПСЧ 2 государственного пожарно-спасательного отряда и дежурную смену оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
По прибытию выяснилось, что сосед вывел из задымленного помещения женщину 1941 года рождения. Бригада «скорой» госпитализировала ее в медучреждение с предварительным диагнозом отравление продуктами горения. Пожарные ликвидировали пожар на площади 30 квадратных метров в 05:44.
Напомним, 19 декабря в Новой Одессе Николаевской области при пожаре жилого дома на улице Сиваченко погибла женщина.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак