Ночью, 23 декабря, в Николаеве горел жилкоп, сосед хозяйки дома спас ее из огня.

Об этом уведомляет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

В 03:34 на спецлинию «101» поступило сообщение о пожаре жилья в доме типа «жилкоп» на улице Даля в Николаеве. На место направили дежурный караул 3 ГПСЧ 2 государственного пожарно-спасательного отряда и дежурную смену оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

По прибытию выяснилось, что сосед вывел из задымленного помещения женщину 1941 года рождения. Бригада «скорой» госпитализировала ее в медучреждение с предварительным диагнозом отравление продуктами горения. Пожарные ликвидировали пожар на площади 30 квадратных метров в 05:44.

Напомним, 19 декабря в Новой Одессе Николаевской области при пожаре жилого дома на улице Сиваченко погибла женщина.