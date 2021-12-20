Вчера, 19 декабря, в Новой Одессе Николаевской области при пожаре жилого дома на улице Сиваченко погибла женщина.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

На место инцидента выехал караул 21 государственной пожарно-спасательной части.

— Во время проведения разведки в одной из комнат нашли тело погибшей владелицы жилья. В 00:20 пожар локализован и в 00:43 ликвидирован на площади 25 квадратных метров. Его причина устанавливается, — сказано в сообщении.

От ГСЧС работала 1 единица техники и 4 пожарных, дополнительно привлекались сотрудники полиции, бригада скорой медицинской помощи, аварийные бригады АО «Николаевоблэнерго», АО «Николаевгазсбыт».

Ранее в Новом Буге Николаевской области загорелась сушилка зерна на производстве.