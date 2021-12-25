В ночь на субботу у швейцарского города Поррентруй недалеко от границы с Францией произошло землетрясение магнитудой 4,1.
Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на швейцарское издание.
Землетрясение произошло незадолго до часу ночи примерно в 14 километрах юго-западнее Порентруя. Толчки, вероятно, ощущались на значительной территории Швейцарии.
В редких случаях при землетрясении такой силы вблизи эпицентра возможны разрушения, однако о них пока не сообщается.
Эпицентр землетрясения находился на глубине около 5,9 километра.
Сообщается, что спасательные службы получили ряд звонков от испуганных землетрясением граждан, в том числе с мест на расстоянии 100 километров от эпицентра землетрясения.
Напомним, во вторник, 22 декабря, на территории Надворнянского района Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой 2,6.
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В ночь на субботу у швейцарского города Поррентруй недалеко от границы с Францией произошло землетрясение магнитудой 4,1.
Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на швейцарское издание.
Землетрясение произошло незадолго до часу ночи примерно в 14 километрах юго-западнее Порентруя. Толчки, вероятно, ощущались на значительной территории Швейцарии.
В редких случаях при землетрясении такой силы вблизи эпицентра возможны разрушения, однако о них пока не сообщается.
Эпицентр землетрясения находился на глубине около 5,9 километра.
Сообщается, что спасательные службы получили ряд звонков от испуганных землетрясением граждан, в том числе с мест на расстоянии 100 километров от эпицентра землетрясения.
Напомним, во вторник, 22 декабря, на территории Надворнянского района Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой 2,6.
|
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|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак