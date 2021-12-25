В ночь на субботу у швейцарского города Поррентруй недалеко от границы с Францией произошло землетрясение магнитудой 4,1.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на швейцарское издание.

Землетрясение произошло незадолго до часу ночи примерно в 14 километрах юго-западнее Порентруя. Толчки, вероятно, ощущались на значительной территории Швейцарии.

В редких случаях при землетрясении такой силы вблизи эпицентра возможны разрушения, однако о них пока не сообщается.

Эпицентр землетрясения находился на глубине около 5,9 километра.

Сообщается, что спасательные службы получили ряд звонков от испуганных землетрясением граждан, в том числе с мест на расстоянии 100 километров от эпицентра землетрясения.

Напомним, во вторник, 22 декабря, на территории Надворнянского района Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой 2,6.