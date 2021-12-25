Сегодня, 25 декабря, в Киеве начали эвакуацию людей из торгового центра River Mall.

Как информирует корреспондент РБК-Украина с места событий, эвакуация происходит по техническим причинам.

Сейчас в торгово-развлекательный центр прибыли кареты «скорой» и пожарные. Также прибыли правоохранители. Уже наблюдается толпа людей около ТРЦ.

Напомним, в прошлом году 13 января на улице Антоновича в Киеве прорвало трубу с горячей водой. В результате порыва кипяток покрыл проезжую часть дороги и образовались ямы. Горячая вода из теплосети попала на нулевой этаж магазина «Ашан» и первый этаж ТРЦ «Ocean Plaza». Всех работников и посетителей эвакуировали. По информации медиков, в результате происшествия пострадали 9 человек.