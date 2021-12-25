Утром в субботу, 25 декабря, на улице Космонавтов в Николаеве пьяный водитель на легковом автомобиле Lifan влетел под грузовик.

Об этом сообщают «Новости-N».

Автомобиль Lifan двигался по Космонавтов, со стороны площади Победы в направлении Херсонского шоссе. На скользкой дороге водитель не справился с управлением, автомобиль занесло, и он врезался в прицеп грузовика зерновоза.

В результате ДТП никто не пострадал, легковой автомобиль получил значительные механические повреждения. Прибывшие на место происшествия полицейские зафиксировали у водителя явные признаки алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу, 25 декабря, на Херсонском шоссе в Николаеве столкнулись легковой автомобиль Mazda и седельный тягач MAN. В результате ДТП на месте происшествия погибли водитель и пассажир Mazda.