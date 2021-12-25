Утром в субботу, 25 декабря, на улице Космонавтов в Николаеве пьяный водитель на легковом автомобиле Lifan влетел под грузовик.
Об этом сообщают «Новости-N».
Автомобиль Lifan двигался по Космонавтов, со стороны площади Победы в направлении Херсонского шоссе. На скользкой дороге водитель не справился с управлением, автомобиль занесло, и он врезался в прицеп грузовика зерновоза.
В результате ДТП никто не пострадал, легковой автомобиль получил значительные механические повреждения. Прибывшие на место происшествия полицейские зафиксировали у водителя явные признаки алкогольного опьянения.
Ранее сообщалось, что в ночь на субботу, 25 декабря, на Херсонском шоссе в Николаеве столкнулись легковой автомобиль Mazda и седельный тягач MAN. В результате ДТП на месте происшествия погибли водитель и пассажир Mazda.
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Утром в субботу, 25 декабря, на улице Космонавтов в Николаеве пьяный водитель на легковом автомобиле Lifan влетел под грузовик.
Об этом сообщают «Новости-N».
Автомобиль Lifan двигался по Космонавтов, со стороны площади Победы в направлении Херсонского шоссе. На скользкой дороге водитель не справился с управлением, автомобиль занесло, и он врезался в прицеп грузовика зерновоза.
В результате ДТП никто не пострадал, легковой автомобиль получил значительные механические повреждения. Прибывшие на место происшествия полицейские зафиксировали у водителя явные признаки алкогольного опьянения.
Ранее сообщалось, что в ночь на субботу, 25 декабря, на Херсонском шоссе в Николаеве столкнулись легковой автомобиль Mazda и седельный тягач MAN. В результате ДТП на месте происшествия погибли водитель и пассажир Mazda.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
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|
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