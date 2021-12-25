Ночью с 24 на 25 декабря по Херсонскому Шоссе в Николаеве произошло ДТП, в результате которого погибли двое человек и еще один пострадал.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

24 декабря около 23:55 по 34-летний водитель автомобиля Mazda столкнулся с грузовиком DAF, припаркованным на обочине, после чего легковушка выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с грузовым автомобилем MAN.

В результате аварии водитель и 46-летний пассажир Mazda от полученных травм погибли на месте происшествия, еще одного 47-летнего пассажира легкового авто доставили в больницу.

Следователи квалифицировали событие по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими гибель нескольких человек».

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

Правоохранители просят граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, зафиксировавших указанную автоаварию, обратиться по адресу: Николаев, улица Спасская, 12 или по телефонам 093-714-45-20, 102.

Напомним, вечером 22 декабря на трассе Н-11 «Днепр — Кривой Рог — Николаев» произошло ДТП с участием двух грузовиков.