Вечером 22 декабря на трассе Н-11 «Днепр — Кривой Рог — Николаев» произошло ДТП с участием двух грузовиков.
Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Сообщение об аварии поступило в 23:25. В ДТП попали грузовые автомобили MAN TGX и SCANIA. В результате столкновения водителя MAN заблокировало конструкциями кабины.
Дежурный караул 7 ГПСЧ 3 государственного пожарно-спасательного отряда с помощью гидравлического инструмента деблокировал пострадавшего, его передали медикам, которые оказали мужчине первую помощь.
Напомним, 21 декабря на Николаевщине произошло смертельное ДТП с участием грузовика DAF и легковушки ВАЗ-2106.
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Вечером 22 декабря на трассе Н-11 «Днепр — Кривой Рог — Николаев» произошло ДТП с участием двух грузовиков.
Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Сообщение об аварии поступило в 23:25. В ДТП попали грузовые автомобили MAN TGX и SCANIA. В результате столкновения водителя MAN заблокировало конструкциями кабины.
Дежурный караул 7 ГПСЧ 3 государственного пожарно-спасательного отряда с помощью гидравлического инструмента деблокировал пострадавшего, его передали медикам, которые оказали мужчине первую помощь.
Напомним, 21 декабря на Николаевщине произошло смертельное ДТП с участием грузовика DAF и легковушки ВАЗ-2106.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
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