Вечером 22 декабря на трассе Н-11 «Днепр — Кривой Рог — Николаев» произошло ДТП с участием двух грузовиков.

Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сообщение об аварии поступило в 23:25. В ДТП попали грузовые автомобили MAN TGX и SCANIA. В результате столкновения водителя MAN заблокировало конструкциями кабины.

Дежурный караул 7 ГПСЧ 3 государственного пожарно-спасательного отряда с помощью гидравлического инструмента деблокировал пострадавшего, его передали медикам, которые оказали мужчине первую помощь.

Напомним, 21 декабря на Николаевщине произошло смертельное ДТП с участием грузовика DAF и легковушки ВАЗ-2106.