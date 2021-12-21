Сегодня, 21 декабря, на Николаевщине произошло смертельное ДТП с участием грузовика DAF и легковушки ВАЗ-2106.
Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Сообщение об аварии поступило в 11:45, она случилась на автодороге М-14 «Одесса — Мелитополь — Новоазовск» возле села Весняное. В результате столкновения двух транспортных средств погибли водитель и пассажир легкового авто. Тело последнего зажало конструкциями машины.
На место выехал очередной караул 19 ГПСЧ 2 государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области. Тело пассажира деблокировали с помощью домкрата и специального инструмента.
Напомним, во вторник, 21 декабря, в Николаевской области ожидается ухудшение погодных условий, на дорогах местами снег с гололедицей. Водителей просят быть внимательными.
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Сегодня, 21 декабря, на Николаевщине произошло смертельное ДТП с участием грузовика DAF и легковушки ВАЗ-2106.
Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Сообщение об аварии поступило в 11:45, она случилась на автодороге М-14 «Одесса — Мелитополь — Новоазовск» возле села Весняное. В результате столкновения двух транспортных средств погибли водитель и пассажир легкового авто. Тело последнего зажало конструкциями машины.
На место выехал очередной караул 19 ГПСЧ 2 государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области. Тело пассажира деблокировали с помощью домкрата и специального инструмента.
Напомним, во вторник, 21 декабря, в Николаевской области ожидается ухудшение погодных условий, на дорогах местами снег с гололедицей. Водителей просят быть внимательными.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
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