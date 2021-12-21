Сегодня, 21 декабря, на Николаевщине произошло смертельное ДТП с участием грузовика DAF и легковушки ВАЗ-2106.

Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сообщение об аварии поступило в 11:45, она случилась на автодороге М-14 «Одесса — Мелитополь — Новоазовск» возле села Весняное. В результате столкновения двух транспортных средств погибли водитель и пассажир легкового авто. Тело последнего зажало конструкциями машины.

На место выехал очередной караул 19 ГПСЧ 2 государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области. Тело пассажира деблокировали с помощью домкрата и специального инструмента.

Напомним, во вторник, 21 декабря, в Николаевской области ожидается ухудшение погодных условий, на дорогах местами снег с гололедицей. Водителей просят быть внимательными.