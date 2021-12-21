Во вторник, 21 декабря, в Николаевской области ожидается ухудшение погодных условий, на дорогах местами снег с гололедицей. Водителей просят быть внимательными.
Как сообщили в Николаевском гидрометеорологическом центре, до конца суток 21 декабря и в течение 22 декабря ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
— Ухудшение погодных условий требует от каждого участника движения неукоснительно соблюдать ПДД и не терять внимания ни на минуту. Пользуйтесь ремнями безопасности, соблюдайте безопасную дистанцию, не превышайте скорость. Советуем без необходимости не выезжать на дороги области, — подчеркнули в пресс-службе патрульной полиции.
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Во вторник, 21 декабря, в Николаевской области ожидается ухудшение погодных условий, на дорогах местами снег с гололедицей. Водителей просят быть внимательными.
Как сообщили в Николаевском гидрометеорологическом центре, до конца суток 21 декабря и в течение 22 декабря ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
— Ухудшение погодных условий требует от каждого участника движения неукоснительно соблюдать ПДД и не терять внимания ни на минуту. Пользуйтесь ремнями безопасности, соблюдайте безопасную дистанцию, не превышайте скорость. Советуем без необходимости не выезжать на дороги области, — подчеркнули в пресс-службе патрульной полиции.
Ранее сообщалось, что к празднику Николая украинские полярники получили необычный подарок – рекордный уровень снега.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак