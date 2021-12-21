Во вторник, 21 декабря, в Николаевской области ожидается ухудшение погодных условий, на дорогах местами снег с гололедицей. Водителей просят быть внимательными.

Как сообщили в Николаевском гидрометеорологическом центре, до конца суток 21 декабря и в течение 22 декабря ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

— Ухудшение погодных условий требует от каждого участника движения неукоснительно соблюдать ПДД и не терять внимания ни на минуту. Пользуйтесь ремнями безопасности, соблюдайте безопасную дистанцию, не превышайте скорость. Советуем без необходимости не выезжать на дороги области, — подчеркнули в пресс-службе патрульной полиции.

Ранее сообщалось, что к празднику Николая украинские полярники получили необычный подарок – рекордный уровень снега.