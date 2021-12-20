К празднику Николая украинские полярники получили необычный подарок – рекордный уровень снега.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Национальный Антарктический научный центр.

— Метеорологи зафиксировали, что уровень снега возле станции «Академик Вернадский» составляет… 2,75 метров: это наибольшее значение за последние 20 лет! На графике видно, что предыдущий рекорд был в 2016 году и составлял 2,65 метров, то есть на 10 сантиметров меньше. На нашем острове и ныне снег. И это при том, что в Антарктиде сейчас лето, — говорится в сообщении.

Как отмечается, «полярники героически откапываются из снега уже много дней подряд, пингвины и пингвинята не пострадали». Ученые спрашивают в шутку, означает ли такой огромный презент от Николая, что украинские зимовщики были очень вежливыми в прошлом году, и советуют погоду на станции отслеживать онлайн на странице.

Ранее сообщалось, что возле украинской антарктической станции «Академик Вернадский» на острове Галиндез появилось первое в этом году пополнение в семьях пингвинов.