Возле украинской антарктической станции «Академик Вернадский» на острове Галиндез появилось первое в этом году пополнение в семьях пингвинов.

Об этом сообщается на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.

Один пингвиненок родился на мысе Марина, возле станции, а второй — на мысе Пингвин Поинт.

Первый месяц детеныши будут оставаться в гнезде: там их будут греть, кормить и охранять родители. Кстати, как и в ситуации с высиживанием яиц, пара пингвинов делает это поочередно. Пока кто один сидит на гнезде, другой отправляется в океан охотиться, а через несколько дней они меняются.

Сейчас малыши очень смешные и неловкие, и вместо привычных нам черно-белых перьев покрыты серым пушком. Через месяц они начнут линять и менять наряд, а также будут оставлять гнезда и собираться в «ясли». В это время оба родителя смогут одновременно ходить в океан и будут продолжать кормить детей. Интересно, что они безошибочно находят в «яслях» своих «потомков» и делятся едой только с ними.

Только после окончания линьки пингвинята (которые к тому времени уже будут размером с родителей) будут учиться плавать в океане и самостоятельно добывать себе еду.

Самым распространенным видом возле станции «Академик Вернадский» является субантарктический пингвин или дженту: летом их здесь может быть до 4 тысяч.

Напомним, в николаевском зоопарке в семействе сервалов (Leptailurus serval) сразу у двух пар родились детеныши.