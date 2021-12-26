Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала на территории оккупированных районов Донетчины и Луганщины колонны российских грузовиков и военную технику.

Об этом сообщает DW со ссылкой на данные СММ ОБСЕ.

Наблюдатели зафиксировали колонну из 7 грузовиков с российскими номерными знаками и надписями «гуманитарная помощь» на окраине города Макеевка.

Грузовики ехали в сопровождении трех автомобилей и «скорой», все — с табличками террористической группировки «ДНР».

Позже наблюдатели зафиксировали, что эта колонна въехала на территорию склада вблизи Донецка, где из грузовиков выгрузили картонные коробки.

Колонну из трех грузовиков с российскими номерными знаками и аналогичными табличками о «гуманитарной помощи» наблюдатели зафиксировали и на окраине Луганска. Эту колонну сопровождали два автомобиля и «скорая», все — с табличками террористов «ЛНР».

Кроме того, наблюдатели СММ ОБСЕ 21-22 декабря зафиксировали размещение на временно оккупированной территории 6 единиц военной техники. На полигоне вблизи поселка Александровское в Донецкой области обнаружили 4 танка неустановленного типа. Еще две боевые бронированные машины наблюдатели заметили вблизи села Богдановка Луганской области.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что президент РФ Владимир Путин стремится уничтожить Украину. Однако серьезного риска неминуемого вторжения пока нет.