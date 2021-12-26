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В Мьянме военные напали деревню и убили более 30 человек.
Об этом передает Associated Press.
Военные атаковали мирное село Мо Со в провинции Кайя и убили более 30 человек, среди которых женщины и дети. Как предполагает издание, дальше силовики попытались скрыть преступление, сжегшие тела и автомобили.
— Тела были связаны веревками перед тем, как их подожгли, — сказал один из свидетелей на условиях анонимности.
По его словам, все эти люди не были членами каких-либо отрядов или ополчений, а простыми беженцами, которые скрывались в селе от боевых действий между армией и повстанцами.
Ранее в Мьянме хунта арестовала американского журналиста. Благодаря международному давлению его удалось вызволить из застенков.
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В Мьянме военные напали деревню и убили более 30 человек.
Об этом передает Associated Press.
Военные атаковали мирное село Мо Со в провинции Кайя и убили более 30 человек, среди которых женщины и дети. Как предполагает издание, дальше силовики попытались скрыть преступление, сжегшие тела и автомобили.
— Тела были связаны веревками перед тем, как их подожгли, — сказал один из свидетелей на условиях анонимности.
По его словам, все эти люди не были членами каких-либо отрядов или ополчений, а простыми беженцами, которые скрывались в селе от боевых действий между армией и повстанцами.
Ранее в Мьянме хунта арестовала американского журналиста. Благодаря международному давлению его удалось вызволить из застенков.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
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