В Мьянме военные напали деревню и убили более 30 человек.

Об этом передает Associated Press.

Военные атаковали мирное село Мо Со в провинции Кайя и убили более 30 человек, среди которых женщины и дети. Как предполагает издание, дальше силовики попытались скрыть преступление, сжегшие тела и автомобили.

— Тела были связаны веревками перед тем, как их подожгли, — сказал один из свидетелей на условиях анонимности.

По его словам, все эти люди не были членами каких-либо отрядов или ополчений, а простыми беженцами, которые скрывались в селе от боевых действий между армией и повстанцами.

Ранее в Мьянме хунта арестовала американского журналиста. Благодаря международному давлению его удалось вызволить из застенков.