Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в воскресенье покинул заседание правительства, когда узнал, что у его дочери обнаружили COVID-19.
Об этом пишет Интерфакс-Украина, ссылаясь на The Times of Israel.
Сам Беннет еще утром сдал отрицательный экспресс-тест на коронавирус. Теперь он сделает дополнительно ПЦР-тест и останется дома на самоизоляции до поступления его результатов. Контактировать с дочерью премьер пока не будет.
Заболевшей коронавирусом дочери Беннета 14 лет. В июне она прошла вакцинацию против COVID-19.
Напомним, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поддержал экспертов, выступивших за введение 4-й дозы ковид-вакцины лицам старше 60 лет и медицинским работникам.
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Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в воскресенье покинул заседание правительства, когда узнал, что у его дочери обнаружили COVID-19.
Об этом пишет Интерфакс-Украина, ссылаясь на The Times of Israel.
Сам Беннет еще утром сдал отрицательный экспресс-тест на коронавирус. Теперь он сделает дополнительно ПЦР-тест и останется дома на самоизоляции до поступления его результатов. Контактировать с дочерью премьер пока не будет.
Заболевшей коронавирусом дочери Беннета 14 лет. В июне она прошла вакцинацию против COVID-19.
Напомним, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поддержал экспертов, выступивших за введение 4-й дозы ковид-вакцины лицам старше 60 лет и медицинским работникам.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
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|
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