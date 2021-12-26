Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в воскресенье покинул заседание правительства, когда узнал, что у его дочери обнаружили COVID-19.

Об этом пишет Интерфакс-Украина, ссылаясь на The Times of Israel.

Сам Беннет еще утром сдал отрицательный экспресс-тест на коронавирус. Теперь он сделает дополнительно ПЦР-тест и останется дома на самоизоляции до поступления его результатов. Контактировать с дочерью премьер пока не будет.

Заболевшей коронавирусом дочери Беннета 14 лет. В июне она прошла вакцинацию против COVID-19.

Напомним, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поддержал экспертов, выступивших за введение 4-й дозы ковид-вакцины лицам старше 60 лет и медицинским работникам.