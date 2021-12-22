Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт поддержал экспертов, выступивших за введение 4-й дозы ковид-вакцины лицам старше 60 лет и медицинским работникам.

Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на Минздрав Израиля.

4-я прививка будет доступна через четыре месяца после получения третьей дозы.

Нафтали Беннетт заявил, что такой шаг «поможет преодолеть волну «Омикрона», охватывающую мир».

Он отметил, что Израиль был первым в мире, кто ввел 3 дозу вакцины против коронавируса, а также вводит четвертую прививку.

— Защита наиболее уязвимых взрослых и обеспечение безопасности медицинского персонала, — назвал министр здравоохранения Ницан Горовиц приоритетом в борьбе со штаммом «Омикрон».

Как сообщалось, в Израиле 20 декабря умер первый пациент, заразившийся штаммом коронавируса «Омикрон» — 60-летний мужчина.