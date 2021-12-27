В Николаеве местный житель возле дома по проспекту Центральному,187 битой перебил лапы бездомной собаке.

О произошедшем сообщила спортсменка и тренер, абсолютная чемпионка мира по пауэрлифтингу Анна Куркурина на своей странице в Instagram.

Спортсменка опубликовала видео, где она пытается выяснить у безработного мужчины, зачем он напал на бездомных животных. Кроме травм одной из собак, местный житель разгромил две самодельные будки, где жили животные.

На место происшествия приехала полиция. Травмированное животное отвезли в приют.

— Я не узнаю, что произошло с нашим городом! Сплошная агрессия кругом. Вымещают зло на слабых— на животных. Идите работать, займитесь воспитанием детей, нет… им надо указывать, кто где должен лежать и рта не раскрывать. Вот пример особи, которая позорит звание «человек». До моего приезда он был смелый и женщине, которая старше него в два раза и меньше него в два раза, угрожал все поломать и добить оставшихся собак. Пишем заявление, — написала Анна Куркурина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Kurkurina (@anna_kurkurina)

Ранее сообщалось, что правоохранители вручили подозрение мужчине, который убил собаку на рынке в Николаеве.