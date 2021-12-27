В Одессе полицейский выстрели в заключенного при попытке бегства из следственного изолятора.
Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.
Совершить побег пытался 34-летний уроженец Харьковской области, который находился под стражей по подозрению в совершении наркопреступления.
Отмечается, что сначала постовой совершил предупредительный выстрел в воздух, но беглец не отреагировал и тогда полицейский выстрелил ему в ногу. Мужчина госпитализирован.
По факту попытки побега начато расследование, устанавливаются обстоятельства происшествия. Правонарушителю грозит от трех до пяти лет лишения свободы.
Также начато служебное расследование, в рамках которого будет дана правовая оценка действиям постового.
Напомним, что в Южноукраинске полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в угоне автомобиля «Opel Vivaro».
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В Одессе полицейский выстрели в заключенного при попытке бегства из следственного изолятора.
Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.
Совершить побег пытался 34-летний уроженец Харьковской области, который находился под стражей по подозрению в совершении наркопреступления.
Отмечается, что сначала постовой совершил предупредительный выстрел в воздух, но беглец не отреагировал и тогда полицейский выстрелил ему в ногу. Мужчина госпитализирован.
По факту попытки побега начато расследование, устанавливаются обстоятельства происшествия. Правонарушителю грозит от трех до пяти лет лишения свободы.
Также начато служебное расследование, в рамках которого будет дана правовая оценка действиям постового.
Напомним, что в Южноукраинске полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в угоне автомобиля «Opel Vivaro».
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
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|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак