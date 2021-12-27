В Николаеве на перекрестке проспекта Богоявленского три автомобиля не смогли «поделить» один перекресток.

Видео опубликовали в Facebook-группе «Автобыдло Николаев».

Автор видео Александр Одегов отметил, что на перекрестке проспекта Богоявленского с улицей Южной три автомобиля не могли поделить перекресток.

— Три барана уперлись один в одного на перекрестке Богоявленский и Южная, — подписал видео Александр Одегов.

Ранее сообщалось, что вблизи села Михайловка Баштанского района столкнулись два грузовика DAF. В результате ДТП один водитель погиб.