В Николаеве на перекрестке проспекта Богоявленского три автомобиля не смогли «поделить» один перекресток.
Видео опубликовали в Facebook-группе «Автобыдло Николаев».
Автор видео Александр Одегов отметил, что на перекрестке проспекта Богоявленского с улицей Южной три автомобиля не могли поделить перекресток.
— Три барана уперлись один в одного на перекрестке Богоявленский и Южная, — подписал видео Александр Одегов.
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В Николаеве на перекрестке проспекта Богоявленского три автомобиля не смогли «поделить» один перекресток.
Видео опубликовали в Facebook-группе «Автобыдло Николаев».
Автор видео Александр Одегов отметил, что на перекрестке проспекта Богоявленского с улицей Южной три автомобиля не могли поделить перекресток.
— Три барана уперлись один в одного на перекрестке Богоявленский и Южная, — подписал видео Александр Одегов.
Ранее сообщалось, что вблизи села Михайловка Баштанского района столкнулись два грузовика DAF. В результате ДТП один водитель погиб.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
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