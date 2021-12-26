Сегодня утром, 26 декабря, вблизи села Михайловка Баштанского района столкнулись два грузовика DAF. В результате ДТП один водитель погиб.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Спасателям пришлось доставать тело погибшего мужчины из деформированной кабины грузовика при помощи специальных инструментов.

На месте работали 1 единица техники и 4 спасателя, а также сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

Напомним, вечером 22 декабря на трассе Н-11 «Днепр — Кривой Рог — Николаев» произошло ДТП с участием двух грузовиков. В ДТП попали грузовые автомобили MAN TGX и SCANIA. В результате столкновения водителя MAN заблокировало конструкциями кабины.