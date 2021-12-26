Сегодня утром, 26 декабря, вблизи села Михайловка Баштанского района столкнулись два грузовика DAF. В результате ДТП один водитель погиб.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
Спасателям пришлось доставать тело погибшего мужчины из деформированной кабины грузовика при помощи специальных инструментов.
На месте работали 1 единица техники и 4 спасателя, а также сотрудники полиции и бригада скорой помощи.
Напомним, вечером 22 декабря на трассе Н-11 «Днепр — Кривой Рог — Николаев» произошло ДТП с участием двух грузовиков. В ДТП попали грузовые автомобили MAN TGX и SCANIA. В результате столкновения водителя MAN заблокировало конструкциями кабины.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак
Сегодня утром, 26 декабря, вблизи села Михайловка Баштанского района столкнулись два грузовика DAF. В результате ДТП один водитель погиб.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
Спасателям пришлось доставать тело погибшего мужчины из деформированной кабины грузовика при помощи специальных инструментов.
На месте работали 1 единица техники и 4 спасателя, а также сотрудники полиции и бригада скорой помощи.
Напомним, вечером 22 декабря на трассе Н-11 «Днепр — Кривой Рог — Николаев» произошло ДТП с участием двух грузовиков. В ДТП попали грузовые автомобили MAN TGX и SCANIA. В результате столкновения водителя MAN заблокировало конструкциями кабины.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак