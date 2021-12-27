На трассе Одесса-Николаев произошло ДТП с участием рейсового автобуса, госпитализировано пять человек.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

Авария произошла вчера, 26 декабря, в 20:30 на 234 км трассы Одесса-Николаев.

— Водитель рейсового микроавтобуса Mercedes, в котором находились 11 пассажиров, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем BMW, — говорится в сообщении.

Как сообщается, в больницу доставили пять человек: обоих водителей и трех пассажиров микроавтобуса, среди которых один несовершеннолетний.

Ранее на трассе Н-11 «Днепр — Кривой Рог — Николаев» произошло ДТП с участием двух грузовиков. В ДТП попали грузовые автомобили MAN TGX и SCANIA. В результате столкновения водителя MAN заблокировало конструкциями кабины.