В Карпатах вчера, 26 декабря, спасатели помогли травмированной туристке из Львовской области. 21-летняя женщина травмировала ногу, когда находилась на полонине Смотрич в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям .

Около 17:05 спасатели отделения в Верховине получили сообщение от жителя Коломыи о пострадавшую туристку. Ей на помощь сразу отправились 5 спасателей.

— В 19:50 прибыли к пострадавшей, провели осмотр, оказали домедицинскую помощь, а именно наложили шину на правую нижнюю конечность, и с помощью носилок транспортировали в село Дземброня, где передали травмированную туристку работникам экстренной медицинской помощи, — рассказали в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что с наступлением теплой погоды на высокогорной местности Карпат спасатели начали размещать ориентиры, чтобы заблудившиеся туристы могли отыскать дорогу.