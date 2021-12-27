В Карпатах вчера, 26 декабря, спасатели помогли травмированной туристке из Львовской области. 21-летняя женщина травмировала ногу, когда находилась на полонине Смотрич в Ивано-Франковской области.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Около 17:05 спасатели отделения в Верховине получили сообщение от жителя Коломыи о пострадавшую туристку. Ей на помощь сразу отправились 5 спасателей.
— В 19:50 прибыли к пострадавшей, провели осмотр, оказали домедицинскую помощь, а именно наложили шину на правую нижнюю конечность, и с помощью носилок транспортировали в село Дземброня, где передали травмированную туристку работникам экстренной медицинской помощи, — рассказали в ГСЧС.
Ранее сообщалось, что с наступлением теплой погоды на высокогорной местности Карпат спасатели начали размещать ориентиры, чтобы заблудившиеся туристы могли отыскать дорогу.
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В Карпатах вчера, 26 декабря, спасатели помогли травмированной туристке из Львовской области. 21-летняя женщина травмировала ногу, когда находилась на полонине Смотрич в Ивано-Франковской области.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Около 17:05 спасатели отделения в Верховине получили сообщение от жителя Коломыи о пострадавшую туристку. Ей на помощь сразу отправились 5 спасателей.
— В 19:50 прибыли к пострадавшей, провели осмотр, оказали домедицинскую помощь, а именно наложили шину на правую нижнюю конечность, и с помощью носилок транспортировали в село Дземброня, где передали травмированную туристку работникам экстренной медицинской помощи, — рассказали в ГСЧС.
Ранее сообщалось, что с наступлением теплой погоды на высокогорной местности Карпат спасатели начали размещать ориентиры, чтобы заблудившиеся туристы могли отыскать дорогу.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
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|
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