Двух приезжих из Киргизстана проходят подозреваемыми по делу об убийстве главврача санатория «Червона калина» Ярослава Сивого. Дело медика нашли в лесополосе под Киевом.

Об этом докладывают в Киевской городской прокуратуре.

Стороне обвинения придерживается версии, что Ярослав Сивый приехал в Киев и попросил таксиста подбросить его к гостинице. За рулем оказался 34-летний кыргызстане, рядом сидел его 43-летний приятель.

Во время поездки они решили напасть на врача, посчитав, что у него при себе крупная сумма денег. Для этого один из граждан Кыргызстана ударил Сивого бутылкой по голове. Когда мужчина потерял сознание, у него забрали все ценности, телефон и сумки, после чего связали и бросили умирать на морозе под деревьями в Бучанском районе у Киева.

Во время следственных действий один из подозреваемых показал на местоположение тела, обоим приезжим готовят избрание меры пресечения.

Как пишут СМИ, Ярослав Сивый стал директором санатория «Червона калина» в декабре 2020 года, до того с момента основания руководителем был Николай Сивый. Ярослав Сивый и Николай Сивый являются соучредителями санатория, имеют соответственно 3,28% и 8,2% уставного капитала.

Как сообщалось, трое молодых людей на Одесчине жестоко расправились с врачом из-за наркотиков.