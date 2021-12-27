Заключенный Одесского СИЗО предпринял попытку побега, но потерпел неудачу из-за простреленной ноги. Обездвижил беглеца охранник с автоматом Калашникова.

Об инциденте написала «Думская».

Убежать из следственного изолятора решил подозреваемый, проходящий по делу о наркоторговле. В начале он двинулся к стене СИЗО. Однако далеко уйти ему не удалось, так как его заметил часовой. Он предупредил беглеца, что использует оружие, но тот предостережению не внял и продолжил бежать.

Тогда дежурный на вышке произвел прицельный выстрел и попал по ногам. 34-летний уроженец Харьковской области получил ранение и был отправлен в больницу.

Проводится внутреннее расследование по инциденту.

Как сообщалось, преступника, сбежавшего из Харьковской колонии, задержали в Житомире.