На Николаевщине спасатели трижды за сутки помогали водителям, которые из-за гололеда не могли проехать. 26 декабря происшествия произошли в Казанке, Александровской громаде и на подъезде к Новому Бугу.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины в Николаевской области.

Так, 26 декабря в 14:50 на спецлинию 101 поступило сообщение о том, что на трассе Н-11 «Днепро-Николаев» в пределах поселка городского типа Казанка Баштанского района автомобиль ВАЗ 2101 съехал в кювет. Водитель просит о помощи для извлечения транспортного средства из ловушки. Спасатели отбуксировали легковушку на проездной участок и тот продолжил движение.

Похожее событие произошло в 22:31 на автодороге Р-75 «Тимково - Балта - Первомайск - Домановка – Александровка» в пределах Александровской территориальной громады Вознесенского района. Спасатели отбуксировали грузовой автомобиль Scania, который из-за гололеда перекрыл движение на дороге.

Также, 27 декабря, спасатели подняли на колеса грузовой автомобиль DAF, который перевернулся на 123 км трассы Н-11 «Днепр-Николаев» возле железнодорожного переезда в пределах Новобугской городской территориальной громады Баштанского района.

Напомним, что в понедельник, 27 декабря, в Николаевской области прогнозируют ухудшение погодных условий.