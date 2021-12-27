В понедельник, 27 декабря, в Николаевской области прогнозируют ухудшение погодных условий.

Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

В результате выхода активного циклона в Украине сегодня днем в Николаевской, Одесской и Херсонской, а также на протяжении 28 декабря в южных областях будет идти сильный снег. Ожидаемый прирост снежного покрова — 10-20 сантиметров.

Также в южной части страны обещают мокрый снег, дождь и гололедицу, уровень опасности — желтый. В Украине, кроме западных и северных областей, порывы ветра 15-20 метров в секунду.

— Такие погодные условия могут повлечь за собой нарушение движения транспорта и отключение энергообеспечения населенных пунктов, — предупреждают в ГСЧС.

Напомним, в Николаеве в пьяницу, 24 декабря, сотрудники компании «Карс Клининг» ликвидировали последствия снегопада в Заводском и Ингульском районах города.