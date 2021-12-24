В Николаеве в пьяницу, 24 декабря, сотрудники компании «Карс Клининг» ликвидировали последствия снегопада в Заводском и Ингульском районах города.
Об этом сказано в заявлении «Карс Клининг».
Сказано, что в Заодвском районе на всех улицах Большой и Малой Корених осуществили посыпка специальной смесью. Также дорожная техника чистила от снега проезжие части улиц.
Аналогичные работы выполнили в Ингульском районе.
В частности, работы проводили на улицах: Молодогвардейская, Бойченко, 8 Продольная, Хоменко, 11 Линия, Первомайская, Зеленая, Логовенко, Чайковского, Яворницкого и прочих.
Работало три единицы техники.
Пятница, 24 декабря, в Николаеве началась с обильного снегопада.
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В Николаеве в пьяницу, 24 декабря, сотрудники компании «Карс Клининг» ликвидировали последствия снегопада в Заводском и Ингульском районах города.
Об этом сказано в заявлении «Карс Клининг».
Сказано, что в Заодвском районе на всех улицах Большой и Малой Корених осуществили посыпка специальной смесью. Также дорожная техника чистила от снега проезжие части улиц.
Аналогичные работы выполнили в Ингульском районе.
В частности, работы проводили на улицах: Молодогвардейская, Бойченко, 8 Продольная, Хоменко, 11 Линия, Первомайская, Зеленая, Логовенко, Чайковского, Яворницкого и прочих.
Работало три единицы техники.
Пятница, 24 декабря, в Николаеве началась с обильного снегопада.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак