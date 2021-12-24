В Николаеве в пьяницу, 24 декабря, сотрудники компании «Карс Клининг» ликвидировали последствия снегопада в Заводском и Ингульском районах города.

Об этом сказано в заявлении «Карс Клининг».

Сказано, что в Заодвском районе на всех улицах Большой и Малой Корених осуществили посыпка специальной смесью. Также дорожная техника чистила от снега проезжие части улиц.

Аналогичные работы выполнили в Ингульском районе.

В частности, работы проводили на улицах: Молодогвардейская, Бойченко, 8 Продольная, Хоменко, 11 Линия, Первомайская, Зеленая, Логовенко, Чайковского, Яворницкого и прочих.

Работало три единицы техники.

Пятница, 24 декабря, в Николаеве началась с обильного снегопада.