Пятница, 24 декабря, в Николаеве началась с обильного снегопада, который, по прогнозу синоптиков, продолжится до вечера.

Учитывая, что температура в городе сохраняется до 1 градуса с отметкой минус, снег на улицах города не тает, сообщает корреспондент НикВести.

Коммунальные службы отчитались, что на дороги города вышла техника коммунального предприятия «ЭЛУ Автодорог».

— На улицах с 6 утра работает 9 машин. Они обрабатывают реагентами дороги. В первую очередь — магистральные улицы, спуски и подъемы. После обработки направлений первой очереди машины переходят на другие улицы, — сообщили в КП «ЭЛУ Автодорог».

Предлагаем фоторепортаж с улиц города.

Напомним, в четверг, 23 декабря, депутаты Николаевского городского совета разрешили КП «Николаевская ритуальная служба», КП «Николаевкоммунтранс», КП «ЭЛУ автодорог» и КП «Николаевские парки» оформить услуги финансового лизинга на приобретение техники.