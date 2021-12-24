Пятница, 24 декабря, в Николаеве началась с обильного снегопада, который, по прогнозу синоптиков, продолжится до вечера.
Учитывая, что температура в городе сохраняется до 1 градуса с отметкой минус, снег на улицах города не тает, сообщает корреспондент НикВести.
Коммунальные службы отчитались, что на дороги города вышла техника коммунального предприятия «ЭЛУ Автодорог».
— На улицах с 6 утра работает 9 машин. Они обрабатывают реагентами дороги. В первую очередь — магистральные улицы, спуски и подъемы. После обработки направлений первой очереди машины переходят на другие улицы, — сообщили в КП «ЭЛУ Автодорог».
Предлагаем фоторепортаж с улиц города.
Напомним, в четверг, 23 декабря, депутаты Николаевского городского совета разрешили КП «Николаевская ритуальная служба», КП «Николаевкоммунтранс», КП «ЭЛУ автодорог» и КП «Николаевские парки» оформить услуги финансового лизинга на приобретение техники.
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Пятница, 24 декабря, в Николаеве началась с обильного снегопада, который, по прогнозу синоптиков, продолжится до вечера.
Учитывая, что температура в городе сохраняется до 1 градуса с отметкой минус, снег на улицах города не тает, сообщает корреспондент НикВести.
Коммунальные службы отчитались, что на дороги города вышла техника коммунального предприятия «ЭЛУ Автодорог».
— На улицах с 6 утра работает 9 машин. Они обрабатывают реагентами дороги. В первую очередь — магистральные улицы, спуски и подъемы. После обработки направлений первой очереди машины переходят на другие улицы, — сообщили в КП «ЭЛУ Автодорог».
Предлагаем фоторепортаж с улиц города.
Напомним, в четверг, 23 декабря, депутаты Николаевского городского совета разрешили КП «Николаевская ритуальная служба», КП «Николаевкоммунтранс», КП «ЭЛУ автодорог» и КП «Николаевские парки» оформить услуги финансового лизинга на приобретение техники.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак