Из-за последствий непогоды в Николаеве троллейбусы курсируют с задержкой. В микрорайоны Лески и Соляные движение не осуществляется вообще.

Об этом сообщает КП «Николаевэлектротранс».

По состоянию на 7:30 произошел ряд аварийных ситуаций:

Движение в направлении микрорайона Соляные не осуществляется из-за аварийного отключения электроснабжения на сетях «Николаевоблэнерго»;

Из-за отсутствия электроснабжения, движение троллейбусов в направлении Намыва осуществляется только до остановки «Центральный Стадион»;

Обрыв контактного провода на проспекте Центральный/улица Пушкинская;

Упало дерево на контактную сеть в районе проспект Центральный/улица 9-я Слободская;

На месте возникновения аварийных ситуаций работают аварийные оперативные бригады КП «Николаевэлектротранс».

В КП «ЭЛУ Автодорог Николаев» сообщают, что мокрый снег и понижение температуры превратили дороги в ледяные катки.

— Техника ЭЛУ автодорог вышла с самого утра на маршруты по обработке реагентом. Будьте бдительны и выезжайте на автомобилях со всей осторожностью, — сказано в сообщении.

Как сообщалось, в результате выхода активного циклона в Украине 27 декабря в Николаевской, Одесской и Херсонской, а также на протяжении 28 декабря в южных областях будет идти сильный снег. Ожидаемый прирост снежного покрова — 10-20 сантиметров.