Из-за последствий непогоды в Николаеве троллейбусы курсируют с задержкой. В микрорайоны Лески и Соляные движение не осуществляется вообще.
Об этом сообщает КП «Николаевэлектротранс».
По состоянию на 7:30 произошел ряд аварийных ситуаций:
На месте возникновения аварийных ситуаций работают аварийные оперативные бригады КП «Николаевэлектротранс».
В КП «ЭЛУ Автодорог Николаев» сообщают, что мокрый снег и понижение температуры превратили дороги в ледяные катки.
— Техника ЭЛУ автодорог вышла с самого утра на маршруты по обработке реагентом. Будьте бдительны и выезжайте на автомобилях со всей осторожностью, — сказано в сообщении.
Как сообщалось, в результате выхода активного циклона в Украине 27 декабря в Николаевской, Одесской и Херсонской, а также на протяжении 28 декабря в южных областях будет идти сильный снег. Ожидаемый прирост снежного покрова — 10-20 сантиметров.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
Из-за последствий непогоды в Николаеве троллейбусы курсируют с задержкой. В микрорайоны Лески и Соляные движение не осуществляется вообще.
Об этом сообщает КП «Николаевэлектротранс».
По состоянию на 7:30 произошел ряд аварийных ситуаций:
На месте возникновения аварийных ситуаций работают аварийные оперативные бригады КП «Николаевэлектротранс».
В КП «ЭЛУ Автодорог Николаев» сообщают, что мокрый снег и понижение температуры превратили дороги в ледяные катки.
— Техника ЭЛУ автодорог вышла с самого утра на маршруты по обработке реагентом. Будьте бдительны и выезжайте на автомобилях со всей осторожностью, — сказано в сообщении.
Как сообщалось, в результате выхода активного циклона в Украине 27 декабря в Николаевской, Одесской и Херсонской, а также на протяжении 28 декабря в южных областях будет идти сильный снег. Ожидаемый прирост снежного покрова — 10-20 сантиметров.