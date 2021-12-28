Утром 28 декабря по проспекту Центральному в Николаеве из-за непогоды упали два дерева и оборвали контактные провода.

Первое дерево упало на пересечении проспекта и 9-й Слободской, о чем сообщили в КП «Николаевэлектротранс».

Еще один обрыв контактной сети произошел возле Пушкинского кольца. Как оказалось, там тоже упало дерево. Фотографии опубликовали горожане в Viber-группе «ДТП и дороги Николаева».

Напомним, что из-за последствий непогоды в Николаеве троллейбусы курсируют с задержкой. В микрорайоны Лески и Соляные движение не осуществляется вообще.