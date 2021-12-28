В ночь на вторник, 28 декабря, на дороге Николаевской области застрял заледеневший автомобиль «ГАЗель».

Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Инцидент произошел вблизи села Подлесное Новоодесской территориальной громады. Указано, что автомобиль застрял на полевой дороге. Из-за сильного обледенения транспортное средство вытащить не удалось.

Сотрудники дежурного отделения ГПСЧ 2 государственного пожарно-спасательного отряда на автомобиле повышенной проходимости отвезли водителя в село Подлесное к ближайшему пункту обогрева.

Напомним, из-за последствий непогоды в Николаеве троллейбусы курсируют с задержкой. В микрорайоны Лески и Соляные движение не осуществляется вообще.