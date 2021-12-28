Экс-глава государственной компании MoldATSA Сорин Стати опубликовал кадры вооруженой стычки между контрабандистами со стороны Украины и со стороны Молдовы. Кадры относятся к 28 ноября.

Об этом пишет Publika.

Государственный служащий отметил, что перестрелка происходила на виду у молдавских пограничников, но те никак не реагировали и молча наблюдали. По данным Сорина Стати, такое поведение объясняется приказом не мешать бандитам от комиссара Северного управления Генинспектората Андрея Теута.

Однако в Генеральной инспекции отрицают причастность своего сотрудника к незаконной деятельности в приграничной зоне.

Журналисты выяснили, что по факту перестрелки от 28 ноября возбуждены два уголовных производства, которые расследует прокуратура. Одно дело относится к незаконному ношению оружия, а второе к бездействию пограничников, которые не сообщили о произошедшем вышестоящему начальству.

— Глава Генинспектората пограничной полиции Росиан Василой не ответил на наши звонки, чтобы сообщить подробности. Мы направили в ведомство официальный запрос, но до сих пор не получили ответов. Глава пресс-службы министерства внутренних дел Алина Табырцэ рекомендовала нам обратиться в Генинспекторат Погранполиции. В СМИ появилась информация о том, что все произошло в районе села Котюжены. Местный мэр на звонки не ответил, — добавили в в Publika.

Ранее сообщалось, на границе с Молдовой задержали украинцев, которые примотали к себе больше 150 банок красной икры.