На границе с Молдовой пограничники задержали двоих украинцев, которые на себе хотели перевезти больше 150 банок с икрой.

Об этом сообщается на странице Госпогранслужбы в Facebook.

— В пункте пропуска «Паланка-Маяки-Удобное» пограничники и Государственная таможенная служба Украины вместе с коллегами из Молдовы обнаружили у двух украинцев 154 банки с красной икрой, – говорится в сообщении.

Продукты мужчины несли прямо на себе под одеждой, примотав к туловищу полиэтиленовой пленкой. По словам украинцев, вкусности предназначались для дедушки в Молдове.

— Поскольку «гениальный план» провалился, мужчины отказались продолжать свое путешествие и вернулись на территорию Украины. Красную икру изъяли представители таможенной службы Республики Молдова, – добавили в Госпогранслужбе.

Напомним, что в Закарпатской области в совместной операции украинско-румынских правоохранителей была пресечена система переправки контрабандных табачных изделий. На месте остановили 8 человек в гидрокостюмах.