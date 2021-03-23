В Закарпатской области в совместной операции украинско-румынских правоохранителей была пресечена система переправки контрабандных табачных изделий. На месте остановили 8 человек в гидрокостюмах.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
Украинские правоохранители во время патрулирования заметили группу лиц, которые бежали в сторону границы с пакетами на плечах. Злоумышленники намеревались переправить контрафактные табачные изделия через реку Тиса. О данном факте немедленно сообщили румынским коллегам.
В результате обмена информацией и проведения совместных поисковых мероприятий было выявлено 19 пакетов табачных изделий и задержаны восемь человек в водолазных костюмах.
Контрабандистов для составления административных протоколов доставили в пограничное подразделение.
Напомним, во Львовской области гражданин Ганы показал пограничнику итальянский паспорт, но после контрольных вопросов признался, что документ не его.
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Грьобані маскиСтанислав Мартиросов
В Закарпатской области в совместной операции украинско-румынских правоохранителей была пресечена система переправки контрабандных табачных изделий. На месте остановили 8 человек в гидрокостюмах.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
Украинские правоохранители во время патрулирования заметили группу лиц, которые бежали в сторону границы с пакетами на плечах. Злоумышленники намеревались переправить контрафактные табачные изделия через реку Тиса. О данном факте немедленно сообщили румынским коллегам.
В результате обмена информацией и проведения совместных поисковых мероприятий было выявлено 19 пакетов табачных изделий и задержаны восемь человек в водолазных костюмах.
Контрабандистов для составления административных протоколов доставили в пограничное подразделение.
Напомним, во Львовской области гражданин Ганы показал пограничнику итальянский паспорт, но после контрольных вопросов признался, что документ не его.