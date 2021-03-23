В Закарпатской области в совместной операции украинско-румынских правоохранителей была пресечена система переправки контрабандных табачных изделий. На месте остановили 8 человек в гидрокостюмах.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Украинские правоохранители во время патрулирования заметили группу лиц, которые бежали в сторону границы с пакетами на плечах. Злоумышленники намеревались переправить контрафактные табачные изделия через реку Тиса. О данном факте немедленно сообщили румынским коллегам.

В результате обмена информацией и проведения совместных поисковых мероприятий было выявлено 19 пакетов табачных изделий и задержаны восемь человек в водолазных костюмах.

Контрабандистов для составления административных протоколов доставили в пограничное подразделение.

Напомним, во Львовской области гражданин Ганы показал пограничнику итальянский паспорт, но после контрольных вопросов признался, что документ не его.