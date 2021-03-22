Во Львовской области гражданин Ганы показал пограничнику итальянский паспорт, но после контрольных вопросов признался, что документ не его.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

На пункте пропуска «Шегины» на Львовщине один из пассажиров автобуса, который направлялся в Польшу, продемонстрировал документы гражданина Италии. Пограничники усомнились в его подлинности. В ходе разговора мужчина не смог четко ответить на вопросы про происхождение документа и признался, что является гражданином республики Гана.

Иностранца не пустили в Польшу и доставили в контрольно-пропускной пункт для выяснения обстоятельств нарушения.

Напомним, во Львовской области правоохранители задержали трех граждан Турции, который предприняли попытку пересечь границу незаконным образом.