Сегодня, 28 декабря, в Николаеве на пересечении проспекта Богоявленского и улицы Космонавтов загорелся микроавтобус Mercedes-Benz.

Фото и видео очевидцы опубликовали в Viber-сообществе «ДТП и дороги Николаева и области».

Огонь охватил моторный отсек и кабину. Информации о причинах инцидента и пострадавших нет.

Возгорание ликвидировали бойцы Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Напомним, 11 октября в Николаеве сгорел Mercedes.