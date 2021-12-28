Сегодня, 28 декабря, в Николаеве на пересечении проспекта Богоявленского и улицы Космонавтов загорелся микроавтобус Mercedes-Benz.
Фото и видео очевидцы опубликовали в Viber-сообществе «ДТП и дороги Николаева и области».
Огонь охватил моторный отсек и кабину. Информации о причинах инцидента и пострадавших нет.
Возгорание ликвидировали бойцы Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.
Напомним, 11 октября в Николаеве сгорел Mercedes.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
Сегодня, 28 декабря, в Николаеве на пересечении проспекта Богоявленского и улицы Космонавтов загорелся микроавтобус Mercedes-Benz.
Фото и видео очевидцы опубликовали в Viber-сообществе «ДТП и дороги Николаева и области».
Огонь охватил моторный отсек и кабину. Информации о причинах инцидента и пострадавших нет.
Возгорание ликвидировали бойцы Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.
Напомним, 11 октября в Николаеве сгорел Mercedes.